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Kuruyemişler ‘Sağlıklı atıştırmalık’ olsa da...

Kuruyemişler ‘Sağlıklı atıştırmalık’ olsa da...
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Her sene olduğu gibi yeni yıldan en büyük beklentimiz birçoğumuz için "Sağlık". Ancak özellikle 31 Aralık'ta tüm gün boyunca yapılan beslenme hataları yılbaşı gecesinde tüketilen yiyecek ve içecek miktarının kontrolsüzce artmasına neden olabiliyor. Genel bir yanılgı olarak, kuruyemişlerin çok sağlıklı olduğu için ne kadar yenirse yensin sağlığımızı bozmayacağı ve kilo aldırmayacağı düşünülüyor.

ÇİĞ TERCİH EDİN

Ancak dikkat! Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, "Toplam bir avuç kuruyemişin fazlası size fayda değil, kilo aldırarak ve pek çok hastalıklara zemin hazırlayarak zarar getirebiliyor" dedi.

Öneş, sözlerini şöyle sürdürdü: Ayrıca kuruyemişlerin sağlığa olan etkilerinden yararlanabilmek için kavrulmuş kuruyemişler yerine, çiğ olanları tercih etmeniz gerekiyor. Yılbaşı gecesinde de toplam bir avuç çiğ kuruyemişten fazlasını tüketmemelisiniz.

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