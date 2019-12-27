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Probiyotik zengini

Probiyotik zengini boza
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Geleneksel Türk içeceği olan ; darı irmiği, su ve şekerden üretiliyor. Kış aylarının vazgeçilmezi olan bu içeceğin sağlığa olan faydaları da saymakla bitmiyor.

Geleneksel Türk içeceği olan boza; darı irmiği, su ve şekerden üretiliyor. Kış aylarının vazgeçilmezi olan bu içeceğin sağlığa olan faydaları da saymakla bitmiyor. Boza, fermente bir üründür. Florasında pek çok laktik asit bakterisi bulunur. Bu mayalar ve laktik asit bakterileri probiyotik etki gösterirler. Probiyotikler bağırsaklarda bulunan canlı bakterilerdir. Bu faydalı bakteriler sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir, vücudun direnci artar. Hem kronik hem de mevsimsel hastalıklara karşı güçlü bir korunma kalkanı sağlanır.

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