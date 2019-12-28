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6 saatten az kalp ritmini bozuyor

6 saatten az uyku kalp ritmini bozuyor
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Doç. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, sağlık açısından kaliteli uykunun önemine dikkat çekti. Akkoyunlu, "6 saat ve daha az uykuda sağlığı bozmaya yetecek kritik düzey aşılır. Gün içinde uykunuz geliyorsa probleminiz vardır" dedi.

Doç. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, sağlık açısından kaliteli uykunun önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Akkoyunlu, son dönemde uykunun insan sağlığı üzerine etkisine ilişkin yeni çalışmalar yapıldığına işaret ederek "Son olarak Pittsburgh Üniversitesi'nde Pittsburgh Medical Center'da 1999-2015 tarihleri arasında hastaneye yatırılmış 31 bin kişi 16 yıl incelenmiş. Buradaki en önemli şey uyku bozukluğu olanlar bu sayıya dahil değil. Araştırma kapsamında uyku kalitesi iyi olmasına rağmen uyku saati az olanlar incelenmiş. 6 saatten az uyuyanlarda her bir saatlik düşüş için kalp ritim bozukluğu riski 1.7 kat artıyor" ifadelerini kullandı. Akkoyunlu, "6 saat ve daha az uykuda sağlığı bozmaya yetecek kritik düzey aşılır. Gün içinde uykunuz geliyorsa uyku probleminiz vardır" dedi.

GÜN İÇİNDE UYKUNUZ GELİYORSA DİKKAT!

Doç. Dr. Akkoyunlu, uyku kalitesi veya süresinin yetersizliğinin nasıl tespit edileceğini ise şöyle anlattı: 7 saat, sağlıklı en az uykudur. 6 saat ve daha az uyku ise sağlığınızı bozmaya yetecek kritik düzey aşılmış demektir. Gün içinde yani uyanık kalmanız gereken dönemde uykunuz geliyorsa uyku problemi vardır. Mesela araba yolculuğunda, öğle yemeğinden sonra sessiz sakin bir ortamda eğer uykunuz geliyorsa artık uyku açısından bir doktor ile görüşmek gerekir sinyali olarak alınmalıdır. Uyku süresi ve kalitesi gençliğinizi, algınızı, sağlığınızı ve hatta hayatınızın süresini belirleyen müdahale edebileceğiniz çok önemli bir parametredir.

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