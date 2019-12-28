  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Diş beyazlatmak için bunları sakın yapmayın

Diş beyazlatmak için bunları sakın yapmayın

Diş beyazlatmak için bunları sakın yapmayın
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Birçok kişinin hayali, bembeyaz dişlere kavuşmak. Bunun için de evde birçok yönteme başvuruyorlar. Ancak bu yöntemlerin neredeyse hepsi dişlerde hasar yaratıyor hatta daha da fazla sararmasına yol açıyor!

Birçok kişinin hayali, bembeyaz dişlere kavuşmak. Bunun için de evde birçok yönteme başvuruyorlar. Ancak bu yöntemlerin neredeyse hepsi dişlerde hasar yaratıyor hatta daha da fazla sararmasına yol açıyor! Bireylerin evde kullandığı diş tozu, diş beyazlatma tozu, karbonat, elma sirkesi ile fırçalama gibi uygulamalar dişlerin yüzeyinde çizikler oluşmasına neden olur.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diş beyazlatmak için bunları sakın yapmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN