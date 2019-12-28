Diş beyazlatmak için bunları sakın yapmayın

Birçok kişinin hayali, bembeyaz dişlere kavuşmak. Bunun için de evde birçok yönteme başvuruyorlar. Ancak bu yöntemlerin neredeyse hepsi dişlerde hasar yaratıyor hatta daha da fazla sararmasına yol açıyor!

Birçok kişinin hayali, bembeyaz dişlere kavuşmak. Bunun için de evde birçok yönteme başvuruyorlar. Ancak bu yöntemlerin neredeyse hepsi dişlerde hasar yaratıyor hatta daha da fazla sararmasına yol açıyor! Bireylerin evde kullandığı diş tozu, diş beyazlatma tozu, karbonat, elma sirkesi ile fırçalama gibi uygulamalar dişlerin yüzeyinde çizikler oluşmasına neden olur.