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’de ‘’ rüzgarı esiyor!

Şili’de ‘Hercai’ rüzgarı esiyor!
Giriş Tarihi: 28.12.2019

'de yayınlanan ve Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olan , yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

ATV'de yayınlanan ve Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Hercai, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

SALINCAK KURDULAR

Latin Amerika bölgesinde Şili dahil olmak üzere dokuz ülkeye daha satışı gerçekleşen Hercai'yi ilk yayınlayan ülke, Şili-TVN kanalı oldu. Dizinin ilk bölümde yer alan salıncak sahnesinden etkilenen kanal, TVN'nin bahçesine "Hercai Salıncağı" kurarak izleyicilere o atmosferi yaşattı. Salıncağı gören dizinin fanları kanalı ziyaret ederek salıncakta çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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