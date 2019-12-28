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Takvim 25 yaşında

Takvim 25 yaşında
Giriş Tarihi: 28.12.2019

bünyesinde yayın hayatını sürdüren, halkın ve haklının en büyük destekçisi , 25 yaşına girdi. Takvim Gazetesi başarılarla dolu geçen 24 yılı geride bıraktı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın hayatını sürdüren, halkın ve haklının en büyük destekçisi Takvim Gazetesi, 25 yaşına girdi. Takvim Gazetesi başarılarla dolu geçen 24 yılı geride bıraktı. Takvim'in 25'inci yıldönümü kutlaması dün gazetenin İstanbul Balmumcu'daki merkezinde kutlandı. Kutlama etkinliğine Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak da katıldı. Yaş günü pastasını Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, usta yazar Hakkı Yalçın ve gazete ekibi birlikte kesti. Ergün Diler, "Yeni yılda da bize her zaman güvenen halkımıza doğru haberler vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

TURKUVAZ MEDYA'YA ÖDÜL
İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen '2. Medipol İK Ödülleri' önceki gün Medipol Üniversitesi Beykoz Güney Kampüsü'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya 'En çok yeni mezun çalıştıran kurum' ödülüne layık görüldü. atv'de program yapan Müge Anlı da "Yılın en çok beğenilen gazetecisi" seçildi.

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