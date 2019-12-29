4 tanesi bile yetiyor!

Kaju, kuruyemiş tezgahlarında en önemli yere sahiptir. Kaju fıstığı, diğer fındıklara oranla düşük yağ içerir ve bu özelliğinden dolayı kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Peki, her gün 4 adet kaju yemenin vücuda nasıl fayda sağlayacağını biliyor musunuz?

Kaju, kuruyemiş tezgahlarında en önemli yere sahiptir. Kaju fıstığı, diğer fındıklara oranla düşük yağ içerir ve bu özelliğinden dolayı kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Peki, her gün 4 adet kaju yemenin vücuda nasıl fayda sağlayacağını biliyor musunuz?

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Kaju fıstığı büyük bir çinko kaynağıdır ve bu kimyasal element, bağışıklık sistemi hücrelerinin gelişimi, antioksidan enzimlerin üretimi ve genel olarak bağışıklık sisteminizin etkinliği için önemlidir. Sadece bir avuç kaju bakır için günlük değerin yaklaşık % 30'unu ve magnezyum için % 20'sini sağlar. Bakır, kemiklerinizin ve bağ dokularınızın gelişimini desteklerken, magnezyum vücudunuzun kalsiyumu emmesine yardımcı olur ve osteoporoz gelişme riskini azaltır.