Ünlü Astrolog ve Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarı Filiz Özkol, İzmir Agora AVM'de "2020'de Bizi Neler Bekliyor?" adı altında sohbet etkinliğine katıldı. Balçova'da bulunan alışveriş merkezinde sevenleriyle buluşan ve yoğun ilgi gören Özkol, yeni yılda burçlara göre özel tüyolarını paylaştı.
MERT ALPDÜNDAR
Filiz Özkol'dan Agora AVM’de astroloji sohbeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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