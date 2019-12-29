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Filiz Özkol'dan Agora AVM’de astroloji sohbeti

Filiz Özkol'dan Agora AVM’de astroloji sohbeti
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Ünlü Astrolog ve Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarı Filiz Özkol, İzmir Agora AVM'de "2020'de Bizi Neler Bekliyor?" adı altında sohbet etkinliğine katıldı. Balçova'da bulunan alışveriş merkezinde sevenleriyle buluşan ve yoğun ilgi gören Özkol, yeni yılda burçlara göre özel tüyolarını paylaştı.

MERT ALPDÜNDAR

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