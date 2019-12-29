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İmkansızdan doğan aşk yine zirvede!

İmkansızdan doğan aşk yine zirvede!
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nin paylaştığı, Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan , Tüm Kişiler kategorisinde %9,30 izlenme oranı ve %20,12 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nin paylaştığı, Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,30 izlenme oranı ve %20,12 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 27. Bölüm etiketi #birömürseninle, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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