İmkansızdan doğan aşk yine zirvede!

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nin paylaştığı, Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,30 izlenme oranı ve %20,12 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nin paylaştığı, Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,30 izlenme oranı ve %20,12 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 27. Bölüm etiketi #birömürseninle, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.