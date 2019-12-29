Pekmez tam bir demir deposu

Demir, vücudun ihtiyacı olan minerallerden bir tanesi. Demir eksikliği yorgunluk, halsizlik, sinirlilik, baş ağrısı gibi sorunlara yol açar. Demir içeriği yüksek bir besin olan pekmezin 1 tatlı kaşığında 1 mg demir bulunuyor. C vitamininden yüksek portakal ile birlikte tüketildiğinde demir emilimi de artıyor. Ancak pekmez kalorili bir yiyecek olduğundan porsiyon kontrolü yaparak tüketilmesi öneriliyor.