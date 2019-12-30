Şarkıcı Tarık Mengüç, geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da objektiflere takıldı. Mengüç, fotoğrafını çeken muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. "Her şey güzel güzel gidiyor 3 gün önce yeni şarkım çıktı tepkiler güzel geliyor. Büyük bir reklam filminde oynayacağım şimdilik ne olduğunu söylemiyorum sürpriz olsun" diyen şarkıcı Cem Yılmaz ile ilgili yöneltilen sorulara, sitemkar cevap verdi:
'DESTEK OLMADI'
Bana söz vermişti. Destek olacağını söylemişti ama hiç destek olmadı. Ne aradı ne sordu, sözünde durmadı.
TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
‘Cem Yılmaz sözünde durmadı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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