‘Cem Yılmaz sözünde durmadı’

Şarkıcı Tarık Mengüç, geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da objektiflere takıldı. Mengüç, fotoğrafını çeken muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. "Her şey güzel güzel gidiyor 3 gün önce yeni şarkım çıktı tepkiler güzel geliyor. Büyük bir reklam filminde oynayacağım şimdilik ne olduğunu söylemiyorum sürpriz olsun" diyen şarkıcı Cem Yılmaz ile ilgili yöneltilen sorulara, sitemkar cevap verdi:



'DESTEK OLMADI'

Bana söz vermişti. Destek olacağını söylemişti ama hiç destek olmadı. Ne aradı ne sordu, sözünde durmadı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI