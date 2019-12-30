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sözünde durmadı’

‘Cem Yılmaz sözünde durmadı’
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Şarkıcı Tarık Mengüç, geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da objektiflere takıldı. Mengüç, fotoğrafını çeken muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. "Her şey güzel güzel gidiyor 3 gün önce yeni şarkım çıktı tepkiler güzel geliyor. Büyük bir reklam filminde oynayacağım şimdilik ne olduğunu söylemiyorum sürpriz olsun" diyen şarkıcı Cem Yılmaz ile ilgili yöneltilen sorulara, sitemkar cevap verdi:

'DESTEK OLMADI'
Bana söz vermişti. Destek olacağını söylemişti ama hiç destek olmadı. Ne aradı ne sordu, sözünde durmadı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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