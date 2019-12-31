2020’ye milyoner girmek istiyorlar!

atv yılbaşına, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu sevilen ve çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster”le giriyor. Dokuz yarışmacı yeni yıla büyük ödülle girmek için mücadele ediyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Türkiye'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok para kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda olacak. Toplam dokuz yarışmacının yarışacağı program, yılbaşı akşamına damga vuracak. atv, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor.

9 YARIŞMACI MÜCADELEDE

Farklı bilgi ve donanıma sahip toplam dokuz yarışmacı yeni yıla büyük ödülle girmek için mücadele ediyor. 2019'un son programında kimler hayallerine ulaşacak? Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Yılbaşı özel" programı bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında!