  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Burak ile ilk yılbası heyecanı

Burak ile ilk yılbası heyecanı

Burak ile ilk yılbası heyecanı
Giriş Tarihi: 31.12.2019

Şarkıcı Alişan, bu akşam sahne alacağı Ankara'ya ailesi ile birlikte gideceğini söyledi. Alişan, "Burak'ı da götürüyorum. Birlikte yeni yıla gireceğiz. Bir ay sonra Burak'ın doğum günü, 1 yaşında olacak. Buse ve ben çok heyecanlıyız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Burak ile ilk yılbası heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN