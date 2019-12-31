Burak ile ilk yılbası heyecanı

Şarkıcı Alişan, bu akşam sahne alacağı Ankara'ya ailesi ile birlikte gideceğini söyledi. Alişan, "Burak'ı da götürüyorum. Birlikte yeni yıla gireceğiz. Bir ay sonra Burak'ın doğum günü, 1 yaşında olacak. Buse ve ben çok heyecanlıyız" dedi.
Şarkıcı Alişan, bu akşam sahne alacağı Ankara'ya ailesi ile birlikte gideceğini söyledi. Alişan, "Burak'ı da götürüyorum. Birlikte yeni yıla gireceğiz. Bir ay sonra Burak'ın doğum günü, 1 yaşında olacak. Buse ve ben çok heyecanlıyız" dedi.
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