Oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Caner Şahin'le gündem olmuştu. Romantik karelerini sosyal medyadan paylaşan oyuncu, son olarak o kareleri silince ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Caner Şahin'in de her şeyi silmesi bu iddiaları güçlendirdi.
Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin ayrıldı mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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