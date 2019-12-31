Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin ayrıldı mı?

Oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Caner Şahin'le gündem olmuştu. Romantik karelerini sosyal medyadan paylaşan oyuncu, son olarak o kareleri silince ayrılık iddiaları ortaya atıldı. Caner Şahin'in de her şeyi silmesi bu iddiaları güçlendirdi.