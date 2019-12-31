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’de vakti

TRT’de yılbaşı vakti
Giriş Tarihi: 31.12.2019

; 7’den 70’e herkesin keyif alacağı programları ile 2019’un son günü ve 2020’nin ilk saatlerinde izleyici karşısında olacak

Geri sayımın vazgeçilmez kanalı TRT 1'de neşe dolu iki dizi izleyici ile buluşacak. Önce saat 20.00'de fenomen dizi Seksenler ekrana gelecek. Tüm mahalle Fehmi ve Rukiyelere gelince beklenmedik bir kutlama ortama yaşanır. Seksenler, tüm samimiyetiyle sevenlerini yalnız bırakmayacak.

Seksenlerin hemen ardından saat 21.00'de sevilen dizi Kalk Gidelim, ünlü sanatçıların katıldığı yılbaşı özel bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak. Diziye Hande Yener, İrem Derici, İlyas Yalçıntaş ve Ümit Besen konuk olacak. Yeşilyurt Köyü, ünlülerin şarkılarıyla eğlenecek.

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