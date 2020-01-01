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Haberler > Sarmaşık > Mustafa Ceceli: 'Yerli otomobil çıkar çıkmaz alacağım'

: ' çıkar çıkmaz alacağım'

Mustafa Ceceli: 'Yerli otomobil çıkar çıkmaz alacağım'
Giriş Tarihi: 1.1.2020

2020'yi Azerbaycan'da karşılayan Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'le Bakü'ye gitti. Ceceli geçen günlerde tanıtımı yapılan yerli otomobili çok beğendiğini ve çıkar çıkmaz alacağını anlatıp şöyle konuştu: "Ben çok beğendim iki yılı var tamamlanmasına sipariş açıldığı gün almaya gideceğim. Bir yerden başlamak gerekiyor bu bir motivasyon olur diğer sektörlere de sirayet eder. Bizim kullanmamızdan öte keşke sınırları aşsa dünyadan da talep görse otomobilimiz. Ben dizaynını çok beğendim bu zaten Ferrari'yi, Alfa Romeo'yu çizen önemli şirket bu tür işbirlikleri önemli bence herkesin desteklemesi lazım. Çıkar çıkmaz alacağım size de poz vereceğim."

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