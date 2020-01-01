Yağmur Aşık’a 2 yıl hapis cezası

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın, sokakta bulduğu ve özel veterinere götürdüğü kulaklı orman baykuşunun kendisine geri verilmemesi nedeniyle veterinere saldırdığı, tehdit ve hakaret ettiği iddialarıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Yağmur Aşık, veteriner hekim Dilara Tezel, veteriner hekim Berkay Güven ve arkadaşı Faruk Yılmaz'a karşı "Basit yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2017'de yaşanan olayla ilgili Yağmur Aşık'ın, masaya vurduğu, veteriner Dilara Tezel'i saçından tutup çektiği ve darp ettiği anlara ilişkin görüntüler dosyaya delil olarak girmişti.

Mahkeme veteriner hekim Dilara Tezel hakkında ise "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından beraatine hükmetti. Müşteki-sanık Faruk Yılmaz'ın da "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan beraatine karar verildi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI