İzmir Cumhuriyet Meydanı’ndaydı

İzmir'de yeni yıl kutlamalarının adresi her sene olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı oldu. Ünlü DJ Ozan Doğulu'nun performansıyla doyasıya eğlenen İzmirliler, 10'dan geriye sayarak yeni yıla çoşkuyla girdi. Ayrıca Kıbrıs Şehitleri Caddesi çevresinde sokaklara akın eden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli şubelerine bağlı 5 bin 500 polis, gece boyunca şehirde görev yaptı. 5 deniz aracı Kordonboyu, Konak Meydanı, Karşıyaka ve Göztepe açıklarında devriye gezerken, 3 helikopter şehirdeki hareketliliği havadan takip ederek, güvenlik önlemlerine destek verdi.

7 DAKİKALIK FİŞEK GÖSTERİSİ

Yeni yıla girilmesiyle, Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek şovuna başlandı. 7 dakika süren görsel şov, izleyenleri büyüledi. Şehrin birçok noktasından görülebilen havai fişek gösterisini telefonlarıyla çektikleri videolar ve fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

MERT ALPDÜNDAR