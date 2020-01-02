Ünlüler yeni yıla sahnede girdi

Yılbaşında çalışmayı tercih eden ünlüler 2020’ye sahnede girdi. Şıklıkları ve sahne şovlarıyla izleyicileri büyüleyen sanatçılar herkese mutlu, sağlıklı bir yıl diledi.

Şarkıcı Bengü, yeni yıla Florya Crowne Plaza Hotel'de girdi. Sahne alan Bengü'yü izlemeye eşi Selim Selimoğlu da geldi. Ancak Selimoğlu, sahne önündeki yoğunluktan dolayı eşini görmekte zorluk çekti. Bengü 2019 yılının kendisi için çok iyi geçtiğiniz belirterek "Bu yıl heyecanlar, mutluluklar hepsi geldi. 2019 benim ömrüm boyunca unutamayacağım bir yıl olacak' dedi.



HADİSE ŞOVU İLE BÜYÜLEDİ

Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, yeni yılda Kıbrıs Limak Otel'de sahne aldı. Şıklığı ve sahnedeki performansı ile izleyenleri büyüleyen Hadise, görkemli şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Saat 00.00'da ufak bir hayranını sahneye davet eden Hadise, geri sayımı yaptıktan sonra 'sağlık, mutluluk, başarı, bereket dolu, huzurlu ve aşk dolu bir yıl diliyorum' dedi.





SEVGİLİSİ YALNIZ BIRAKMADI

Yılbaşı'nda Kıbrıs Chamada Clup'te sahne alan Hande Yener, kendisini dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu. 2020'yi sahne de karşılayan Yener'i sevgilisi Misha yalnız bırakmadı.



ESKİ EŞİNE ŞARKI GÖNDERDİ

Yeni yılı Kuzey Kıbrıs'ta kutlayan Serdar Ortaç, keyifli bir konsere imza attı. Son zamanlarda özel hayatındaki çalkantıları ile gündeme gelen Ortaç, konuklara seslenerek, "Aranızda evlenen var mı? Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, aben boşandım. Ama hala başkasın bakamıyorum, bakmak istemiyorum. Bu şarkı benden tüm evlenenlere gelsin" dedi ve "Balım" şarkısını söyledi.



KAFTANIYLA AÇIK HAVA KONSERİ VERDİ

Başarılı sanatçı Aydilge yeni yıla İstanbul Bosphorus City'de açık hava konseri ile girdi. Giydiği kaftanıyla dikkat çeken Aydilge, soğuğa aldırış etmeden 4 saat sahnede kaldı.



7 KİLO SWAROVSKİ TAŞ TAŞIDI

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar yılbaşı gecesi Nuh'un Gemisi Hotel'de sahne aldı. Arar, altın rengi, toplam 7 kilo Swarovski taş kullanılarak hazırlanan, Songül Sarpbaş imzalı elbisesiyle herkese altın gibi bir yıl diledi.



EFSANELER BULUŞTU

Müziğin üç efsane ismi Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam yeni yılı Yeşilköy Wow Otel'de karşıladı. Yaklaşık 1700 kişinin dinlemeye geldiği yılbaşı sahnesinde sanatçılar şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye ilk çıkan Arif Susam, en sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI