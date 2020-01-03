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Adnan Saygun’da müzik şöleni

Adnan Saygun’da müzik şöleni
Giriş Tarihi: 3.1.2020

İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 2020’nin ilk ayında dolu dolu bir programla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Dünyaca ünlü dört İtalyan sopranolardan oluşan "Le DIV4S" 2020 yılının ilk konseri için İzmir'e geliyor. 4 Ocak 20.00'de AASSM Büyük Salon'da İzmirlilerle buluşacak topluluk, tenor Levent Gündüz ile sahne alacak.

VALS ORKESTRASI
Türkiye'nin ilk ve tek vals orkestrası İzmir Johann Strauss Vals Orkestrası, Serkan Gürkan'ın şefliğinde 16 Ocak Perşembe Salon'da sahne alacak. En seçkin vals ve polkalara dansların eşlik edeceği konserde, eserler soprano Eylem Demirhan Duru ve bariton Murat Duyan tarafından seslendirilecek. Yaylı çalgılar topluluğu "ALFA Quartet", Slav Esintileri adını verdikleri konserlerinde ünlü Çek besteci A.Dvorak ve Rus besteci A.Borodin'in eserlerini seslendirecek. 23 Ocak 20.00'de yapılacak konser AASSM Küçük Salon'da.

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