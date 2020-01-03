Arda Turan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz yıl oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına alan Arda-Aslıhan Turan çifti, kalabalık aile istediklerini her fırsatta dile getiriyordu. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Aslıhan Turan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Çiftin, ikinci bebekleri de erkek olacak.