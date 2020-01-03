Geçtiğimiz yıl oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına alan Arda-Aslıhan Turan çifti, kalabalık aile istediklerini her fırsatta dile getiriyordu. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Aslıhan Turan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Çiftin, ikinci bebekleri de erkek olacak.
Arda Turan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.