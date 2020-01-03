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'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Arda Turan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Giriş Tarihi: 3.1.2020
Geçtiğimiz yıl oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına alan Arda-Aslıhan Turan çifti, kalabalık aile istediklerini her fırsatta dile getiriyordu. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Aslıhan Turan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Çiftin, ikinci bebekleri de erkek olacak.
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