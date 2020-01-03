Pıcasso: Gösteri Sanatı sergisi için pazar son gün

Açıldığı 18 Eylül'den bu yana ziyaretçi kuyruğunun hiç azalmadığı, aksine çoğalarak devam ettiği Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi 5 Ocak 2020'de sona eriyor. Uzatılmayacak ve tekrarı olmayacak sergi hala görmeyenler ve yeniden görmek isteyenler için ziyaretçilerini bekliyor. İzmir Arkas Sanat Merkezi'nde açılan ve Picasso'nun bambaşka bir yönünü gösteren Picasso: Gösteri Sanatı sergisi için son hafta sonu.

ZİYARET ÜCRETSİZ

Picasso'nun bütün yaşamına nüfuz eden gösteri sanatına olan tutkusu çevresinde kurgulanan, çok yönlü kişiliğiyle rengarenk ve farklı bir Picasso'nun tanıtıldığı sergi, ücretsiz olmasıyla büyük tadir toplarken, gerek İzmir gerekse şehir dışından gelen öğrenciler için de ilgi odağı oldu. Arkas Sanat Merkezi Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri 20.00'ye kadar açık.