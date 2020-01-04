Turkuvaz’a 5 ödül birden

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD) tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen 'Basında Kültürün Yansımaları ve Başarıda Yılın En'leri' ödül töreni önceki akşam Çırağan Sarayı'nda yapıldı.

Ödül töreninde Turkuvaz Medya'ya da ödül yağdı. 'Güven Bana' yarışmasıyla Müge Anlı 'En İyi Sunucu' ödülünü aldı.

EN İYİ DİZİ KURULUŞ OSMAN

Atv'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman'a da 'En İyi Dizi' ödülü verildi. Ödülü dizi adına Özge Törer ile İsmail Hakkı Türün aldı. Günaydın Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik'in Apara'da yayınlanan ve Funda Karayel'le sunduğu 'Günaydın Hafta Sonu' programı 'Yılın En İyi Hafta Sonu prgramı' ödülüne layık görülürken, İlker Gezici 'En İyi Tiyatro Yazarı' ödülünü aldı. Gecede Şamdan Plus dergisi 'En İyi Cemiyet Dergisi' ödülüne layık görüldü.