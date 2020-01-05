Yıldızların boğaz keyfi

Evliliklerinin 20. yılını kutlamak için çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, İstanbul’da tekneyle Boğaz turu yaptı. Çift, balık yemeyi de ihmal etmedi

Evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için çıktıkları dünya turu kapsamında çocuklarıyla birlikte önceki gün İstanbul'a gelen Michael Douglas- Catherine Zeta-Jones, dün sabah şehirde gezintiye çıktılar. Kendilerine eşlik eden bir koruma ve rehberle İstanbul'un tarihi semti Balat'a giden Hollywood yıldızları, daha sonra ise Boğaz keyfi yaptı.

KREDİ KARTIYLA ÖDEDİ

Bebek'teki bir balıkçıda baş başa yemek yiyen ikili, burada bir saat vakit geçirdi. Mekanın iskelesine yanaşan ve Sabancı ailesine ait olduğu öğrenilen motor yata önce Jones, birkaç dakika sonra ise hesabı kredi kartıyla ödeyen Douglas bindi. Çift buradan İstanbul'un tarihi yalılarını keşfederek kısa bir Boğaz turu yaptı ve Nişantaşı'nda konakladıkları otele döndü.

BABASI ŞEKERCİYDİ BALAT'I GÖRMEK İSTEDİ

Boğaz tut yapmadan önce ilk olarak Balat'a giden ve buradaki tarihi yapıları inceleyen çift, daha sonra bir şekerciyi ziyaret etti. Catherine Zeta- Jones'un, babasının eskiden şekercilik yapması nedeniyle Balat'taki şekerciyi görmek istediği öğrenildi.





ÇOCUKLARI DA SULTANAHMET'İ GEZDİ

Nişantaşı'nda kaldıkları otelden sabah erken saatlerde ayrılan Dylan Michael Douglas (20) ile kız kardeşi Carys Zeta Douglas (17)'ın ilk durakları Sultanahmet Meydanı oldu. Rehber eşliğinde gezen; Örme Dikilitaş, Yılanlı Sütun ile Theodosius Dikilitaş hakkında bilgi alan iki kardeş, daha sonra Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne girdi. Ünlü çift ve çocukları, 8 Ocak tarihine kadar İstanbul'da kalacak.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI