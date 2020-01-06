  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Boğaz ağrısı için doğal karışım

için

Boğaz ağrısı için doğal karışım
Giriş Tarihi: 6.1.2020

üst solunum yollarını etkileyen , tedavi edilmediği takdirde ilerleyen zamanlarda yutkunma güçlüğü, yemek yeme ve konuşma zorluğuna yol açabilir. Bu durumu ilerlemeden kolay yöntemlerle evde çözmek artık mümkün.

GENELLİKLE üst solunum yollarını etkileyen boğaz ağrısı, tedavi edilmediği takdirde ilerleyen zamanlarda yutkunma güçlüğü, yemek yeme ve konuşma zorluğuna yol açabilir. Bu durumu ilerlemeden kolay yöntemlerle evde çözmek artık mümkün. İşte basit ama bir o kadar da etkili olan karışımın tarifi: ● 1 su bardağı sıcak su ● 2 çay kaşığı tarçın ● 2 tatlı kaşığı bal

HAZIRLANIŞI:
İlk olarak bir bardak suyu iyice kaynatın, sıcak suya tarçını koyun ve ılınmasını bekleyin. Ilınmış olan sıcak su ve tarçın karışımına, tarçının iki katı ölçüsünde bal koyun. Balı tarçınlı su ılındıktan sonra koyun çünkü sıcak su baldaki enzimlerin yok olmasına neden olur. Bu karışımı muhakkak süzgeçten geçirin. Yatmadan önce yarısını, sabah kalan yarısını için.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boğaz ağrısı için doğal karışım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN