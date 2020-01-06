Boğaz ağrısı için doğal karışım

GENELLİKLE üst solunum yollarını etkileyen boğaz ağrısı, tedavi edilmediği takdirde ilerleyen zamanlarda yutkunma güçlüğü, yemek yeme ve konuşma zorluğuna yol açabilir. Bu durumu ilerlemeden kolay yöntemlerle evde çözmek artık mümkün.

GENELLİKLE üst solunum yollarını etkileyen boğaz ağrısı, tedavi edilmediği takdirde ilerleyen zamanlarda yutkunma güçlüğü, yemek yeme ve konuşma zorluğuna yol açabilir. Bu durumu ilerlemeden kolay yöntemlerle evde çözmek artık mümkün. İşte basit ama bir o kadar da etkili olan karışımın tarifi: ● 1 su bardağı sıcak su ● 2 çay kaşığı tarçın ● 2 tatlı kaşığı bal

HAZIRLANIŞI:

İlk olarak bir bardak suyu iyice kaynatın, sıcak suya tarçını koyun ve ılınmasını bekleyin. Ilınmış olan sıcak su ve tarçın karışımına, tarçının iki katı ölçüsünde bal koyun. Balı tarçınlı su ılındıktan sonra koyun çünkü sıcak su baldaki enzimlerin yok olmasına neden olur. Bu karışımı muhakkak süzgeçten geçirin. Yatmadan önce yarısını, sabah kalan yarısını için.