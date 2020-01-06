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Özel izinle Ayasofya turu

Özel izinle Ayasofya turu
Giriş Tarihi: 6.1.2020

Hollywood'un ünlü çifti ve - Jones, iki çocukları Dylan ve Carys ile birlikte 'u gezmeye devam ediyorr. Önceki akşam özel izinle Ayasofya turu yapan ünlü aile, rehberliğine bilgiler aldı.

Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones, iki çocukları Dylan ve Carys ile birlikte İstanbul'u gezmeye devam ediyorr. Önceki akşam özel izinle Ayasofya turu yapan ünlü aile, Saffet Emre Tonguç rehberliğine bilgiler aldı.


TÜRKİYE'YE BAYILIYORLAR
20 kişilik grupla yaklaşık 1 saat Ayasofya turu yapan aile, çıkışta gazetecilerin "Ayasofya ve İstanbul hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusunu yanıtsız bıraktır.

GEZDİRDİĞİ grupla aralarında gizlilik anlaşması olduğu için Ayasofya turuyla ilgili detay vermeyeceğini söyleyen Saffet Emre Tonguç ise, "Turdan çok memnun kaldılar. Dünyanın en güzel eserleri olduğu için. Türkiye'ye bayılıyorlar. Daha önce de ülkemize gelmişler. Burada olmaktan çok mutlular" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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