  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Sebze ve meyveleri bikarbonatlı suda yıkayın

Sebze ve meyveleri bikarbonatlı suda yıkayın

Sebze ve meyveleri bikarbonatlı suda yıkayın
Giriş Tarihi: 6.1.2020

SEBZE ve meyvelerdeki bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için pestisit adı verilen maddelerin kullanıldığını belirten ve , bu maddelerin sağlığı tehlikeye soktuğunu söyledi.

SEBZE ve meyvelerdeki bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için pestisit adı verilen maddelerin kullanıldığını belirten Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, bu maddelerin sağlığı tehlikeye soktuğunu söyledi. Bönce, "Bu maddeyi vücuda almamak için sebze ve meyvelerin minimum 8 dakika bikarbonatlı su ile yıkanması gerekmektedir" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sebze ve meyveleri bikarbonatlı suda yıkayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN