SEBZE ve meyvelerdeki bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için pestisit adı verilen maddelerin kullanıldığını belirten Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, bu maddelerin sağlığı tehlikeye soktuğunu söyledi.
SEBZE ve meyvelerdeki bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için pestisit adı verilen maddelerin kullanıldığını belirten Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, bu maddelerin sağlığı tehlikeye soktuğunu söyledi. Bönce, "Bu maddeyi vücuda almamak için sebze ve meyvelerin minimum 8 dakika bikarbonatlı su ile yıkanması gerekmektedir" dedi.
Sebze ve meyveleri bikarbonatlı suda yıkayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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