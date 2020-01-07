Kötü kolesterolü düşürür: Brokoli

BROKOLİ, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan çözünür lif açısından zengindir. Bu, lifin sindirim sisteminde safra asitleri ile kolesterolü bağladığından ve böylelikle kolesterol salımını kolaylaştırdığı için olur.

BROKOLİ, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan çözünür lif açısından zengindir. Bu, lifin sindirim sisteminde safra asitleri ile kolesterolü bağladığından ve böylelikle kolesterol salımını kolaylaştırdığı için olur. Bir çalışma, brokoli yemenin kandaki LDL-kolesterol (kötü kolesterol) seviyelerini yüzde 6'ya kadar azaltabildiğini göstermiştir. Brokoli ayrıca, kemiklerimiz için son derece yararlı olan K vitamini açısından da oldukça zengindir.