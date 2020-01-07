Öksürüğü saleple dindirin

SALEP, kış aylarında tüketimi artan sıcak içecekler arasında ilk sırada gelmektedir. Vücut ısısını artırarak, soğuktan korur. Ayrıca soğuk havalarla birlikte artış gösteren grip ve nezle gibi kış hastalıklarının tedavisinde de etkindir.

SALEP, kış aylarında tüketimi artan sıcak içecekler arasında ilk sırada gelmektedir. Vücut ısısını artırarak, soğuktan korur. Ayrıca soğuk havalarla birlikte artış gösteren grip ve nezle gibi kış hastalıklarının tedavisinde de etkindir. Bu hastalıkların sık görülen şikayetlerinden öksürüğün azalmasına yardımcıdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan salep, göğsü yumuşatır ve boğaz ağrısına iyi gelir. Hastalık belirtileri vücutta hissedildiğinde sıcak bir salep içmek şikayetlerin önemli ölçüde azalmasını sağlayacaktır. Salep denilince akla gelen lezzetlerden biri tarçındır. Bu ikili bir araya geldiğinde sağlığa faydaları çok daha fazla artmaktadır.