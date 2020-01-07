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‘Sindirim sorununun nedeni çürük diş olabilir’

‘Sindirim sorununun nedeni çürük diş olabilir’
Giriş Tarihi: 7.1.2020

açıklama yapan Dr. Öğr. , çürük dişlerin sadece ağrıya neden olmadığını belirterek " nedeniyle iyi bir çiğneme yapılamadığı için sindirim sorunu yaşanır, konuşma, tat alma duyusu etkilenebilir" dedi.

DİŞ ağrısının sindirim üzerindeki etkilerine dair açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Cansın Çelebi, çürük dişlerin sadece ağrıya neden olmadığını belirterek "Ağrı nedeniyle iyi bir çiğneme yapılamadığı için sindirim sorunu yaşanır, konuşma, tat alma duyusu etkilenebilir" dedi. Çelebi, "Sindirim sorununun nedeni çürük diş olabilir. İyi çiğnenmiş besinler sindirim enzimlerini kolay absorbe edeceğinden sindirimi kolaylaşır. İyi çiğnenen besin gastrointestinal organlarda tahrişi önler, kolay ilerler" ifadelerini kullandı.
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