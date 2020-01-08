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Avşar kızına İranlı ve Azeri ilgisi

Avşar kızına İranlı ve Azeri ilgisi
Giriş Tarihi: 8.1.2020

Bin kişilik seyirciye şarkı söyleyen ’ı izleyenler arasında İranlı ve Azerbaycanlı iş insanları da vardı. Avşar bu gruptan büyük ilgi gördü

Hülya Avşar, Antalya'da düzenlenen özel bir şirketin gecesinde sahne aldı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı gecede Hülya Avşar iki saat sahnede kaldı. Türk Sanat Müziği ağırlıklı şarkıların yanı sıra "Batsın Bu Dünya", "Ben Yoruldum Hayat", "Mavi Mavi" şarkılarını da söyledi. Hülya Avşar'ın göğüs dekolteli tulumunu, tasarımcı Özlem Kaya hazırladı. Seyircilerin arasına inen Hülya Avşar ile seyirciler arasında eğlenceli anlar yaşandı.

PEÇETEDEN ÇİÇEK VERDİLER
Bir hayranının peçeteden çiçek yapması ve Hülya Avşar'a vermesi komik anlar yaşattı. Türk seyircilerin yanı sıra İran ve Azerbaycanlı seyirciler de oldukça fazlaydı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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