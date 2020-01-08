Diş sıkmanın çaresi botoks

GECE farkında olmadan dişlerinizi sıkıyor ve sabah çene ağrısı ile uyanıyorsanız stresin sebep olduğu günümüzün en önemli hastalıklarından 'Bruksizm' ile karşı karşıyasınız demektir.

GECE farkında olmadan dişlerinizi sıkıyor ve sabah çene ağrısı ile uyanıyorsanız stresin sebep olduğu günümüzün en önemli hastalıklarından 'Bruksizm' ile karşı karşıyasınız demektir. Diş sıkmak, diş minelerinde ve mevcut porselen restorasyon ya da dolgularda aşınmalara ve kırıklara neden olabilir. Aynı zamanda çene eklemi içerisindeki eklem sıvısının azalmasına bağlı olarak eklem başında ve yuvasında aşınmalara ağız açmada zorluklar ve ağrılara da sebep olabilir. Diş sıkma, yüz kaslarına yapılan botoks işlemi ile azaltılabilir. Ayrıca hastanın ağız ölçüsüne göre hazırlanan özel şeffaf plaklar ile dişlere ve ekleme verilen zarar azaltılabilir. İleri eklem problemlerinde cerrahi müdahaleler söz konusu olabilir.