Spor öncesi ve sonrasında polen

BİTKİLERİN üreme hücreleri olan "polen", dünyadaki "Tek Tam Gıda" olarak tanımlanıyor. Bileşimindeki lifler, vitaminler, mineraller, aminoasitler, fenolik ve flavonoid maddelerle değerli bir besin maddesi olan Polen, yüksek lifli ve proteinli içeriğiyle almanız gereken günlük vitamin, mineral desteği ve bağışıklık sisteminin fonksiyonuna katkı sağlar.

BİTKİLERİN üreme hücreleri olan "polen", dünyadaki "Tek Tam Gıda" olarak tanımlanıyor. Bileşimindeki lifler, vitaminler, mineraller, aminoasitler, fenolik ve flavonoid maddelerle değerli bir besin maddesi olan Polen, yüksek lifli ve proteinli içeriğiyle almanız gereken günlük vitamin, mineral desteği ve bağışıklık sisteminin fonksiyonuna katkı sağlar. Bileşiminde yaklaşık yüzde 20 oranında protein bulunan polen, bu özelliğinden dolayı özellikle sporculara spor öncesi ve sonrası öğünlerinde kullanılması için de öneriliyor.