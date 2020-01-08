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Tek celsede boşandılar

Tek celsede boşandılar
Giriş Tarihi: 8.1.2020

dizisinde Boran'ı canlandıran , 10 yıllık eşi ile tek celsede boşandı.

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran'ı canlandıran Mustafa Üstündağ, 10 yıllık eşi Ecem Özkaya ile tek celsede boşandı. Ahmet Karan adını verdikleri oyuncu Merve Çağıran, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Çağıran, "Dizi harika gidiyor. Sosyal medyadan da çok güzel mesajlar alıyorum. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor" dedi. Çağıran, daha sonra alışverişe devam etti. leri bir oğulları bulunan çift, şu açıklamayı yaptı: "Evliliğimizi fikir ayrılıklarımız nedeniyle karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Bir oğlumuz olduğunu hatırlatarak bu karara saygı gösterilmesini rica ederiz..."
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