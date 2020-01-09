Kışın vücudunuzu ısıtacak 5 besin

Vücut sıcaklığının düşmesi bağışıklık sisteminin daha yavaş çalışmasına sebep olur. Diyetisyen Cansu Arslan, "Keçiboynuzu pekmezi, kestane, salep, yumurta ve kırmızı pancar vücudu sıcak tutup direncini artırır" dedi

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış ayları için vücut ısısını yüksek tutmaya yönelik beslenme önerilerini paylaştı. Sivas Medicana Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış aylarının gelmesi ile birlikte vücut sıcaklığını korumada zorlanmalar görülebileceğini ifade ederek, "Vücut sıcaklığının düşmesi bağışıklık sisteminin daha yavaş çalışmasına sebep olur. Vücut hastalanmaya yatkın hale gelir. Bu durumdan en çok çocuklar, yaşlılar, gebeler ve demir eksikliği olan bireyler etkilenir. Kış aylarında besinlerin gücünden faydalanarak aslında vücut sıcaklığını daha da iyi tutmamız mümkün. Burada doğru besinleri seçip doğru miktarlarda tüketmek vücudumuza yardımcı olacaktır" dedi.

SALEBE ZENCEFİL VE TARÇIN

Arslan, kış aylarında keçiboynuzu pekmezi, kestane ve salebin tüketildiği takdirde vücudu sıcak tutacağını ifade ederek, "Bizim için önemli olan keçiboynuzu pekmezi. Pekmez zaten kültürümüzde çok yaygın bir besin ancak keçiboynuzu pekmezinin vücuda ısı ve direnç kazandırmada daha da yardımcı olduğunu görüyoruz. Beslenmemize uygun olarak günlük bir yemek kaşığı kadar kullanılması yeterlidir. Kestanenin 2-3 tanesi yaklaşık 100 kaloriye denk gelir. Porsiyon kontrolü yaparak vücuda enerji sağlanması, sıcaklığı artırmak adına tüketilebilir. Salep ise sütle birleşince iyi bir protein, kalsiyum kaynağı oluyor. Ama burada iki tane bileşenle birlikte tüketmek önemli. Birincisi vücut ısısını artırıcı olan zencefili eklemek, ikincisi de toz tarçınla birlikte tüketmek. Bu şekilde vücut ısısını dengeleyici bir besin elde etmiş oluyoruz. Bir bardak salep yaklaşık 200 kalori ve ara öğün olarak tercih edilebilir" şeklinde konuştu.



'YUMURTAYI KARABİBER İLE TÜKETİN'

YUMURTANIN bol yeşillik ve karabiber ile tüketilmesini tavsiye eden Arslan, "Vücudumuzda termojenik denge dediğimiz sıcaklık dengesini kurmak için beslenmemizde protein ve demir kaynaklarına yer verirken iyi karbonhidrat kaynaklarıyla da desteklemek gerekir. Yumurta iyi bir protein, A, D vitamini ve demir kaynağıdır. Yumurtayı bol yeşillikle tüketmek ve özellikle üzerine karabiber atarak tüketmek bizim için daha iyi olacaktır. Çünkü karabiberin içerisindeki 'piperin' dediğimiz madde vücut sıcaklığını artırmaya yardımcı bir maddedir. Kırmızı pancar tam kış mevsimindeyiz tüketmemiz gereken besinler içerisinde A, B, C vitaminlerinden ve demirden çok zengin bir besin. Kırmızı rengini veren güçlü antioksidan içeren iyi bir enerji kaynağı. 1 tanesi yaklaşık 30-40 kalori olan kırmızı pancarı salatalarda kullanabiliriz" diye konuştu.