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Engelsiz ’ndan atv’ye üç ödül

Engelsiz Yaşam Vakfı’ndan atv’ye üç ödül
Giriş Tarihi: 10.1.2020

ENGELSİZ 'nın '10. Yılın En 'ne ünlü sanatçılar katıldı. atv'nin Perşembe akşamları yayınlanan reyting rekortmeni dizisi 'Bir 'da oyanayan , 'En ' seçildi. Aynı dizide rol alan ise 'En ' ödülüne layık görüldü.

ENGELSİZ Yaşam Vakfı'nın '10. Yılın En İyileri Ödül Töreni'ne ünlü sanatçılar katıldı. atv'nin Perşembe akşamları yayınlanan reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da oyanayan Kerem Alışık, 'En İyi Dizi Oyuncusu' seçildi. Aynı dizide rol alan Vahide Perçin ise 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAĞIŞ YAĞMURU
YİNE atv'de Esra Erol'da programını sunan Esra Erol, 'En İyi Kadın Kuşağı Programı' ödülünü aldı. Erol, engellilere 15 tane tekerlekli sandalye bağışladı. Şarkıcı Hakan Altun 10 sandalye, oyuncu Meryem Uzerli de açık artırmada 22 bin liraya takı satın aldı.
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