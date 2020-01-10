Tereyağı, iyi bir A vitamini deposu

EGE Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Raşit Uysal, içerdiği yüksek orandaki süt yağı sebebiyle zengin bir enerji kaynağı olan tereyağı tüketiminin çocukların sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirtti.

EGE Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Raşit Uysal, içerdiği yüksek orandaki süt yağı sebebiyle zengin bir enerji kaynağı olan tereyağı tüketiminin çocukların sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirtti. Annelere bir dilim ekmeğin üzerine sürdükleri tereyağını çocuklarına yedirmelerini tavsiye eden Uysal, "Tereyağı, A vitamini başta olmak üzere D, E ve K vitaminlerini de içeren değerli bir besin" dedi.