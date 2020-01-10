  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Tereyağı, iyi bir A vitamini deposu

, iyi bir A vitamini deposu

Tereyağı, iyi bir A vitamini deposu
Giriş Tarihi: 10.1.2020

Başkanı Prof. Dr. , içerdiği yüksek orandaki süt yağı sebebiyle zengin bir kaynağı olan tüketiminin çocukların sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirtti.

EGE Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Raşit Uysal, içerdiği yüksek orandaki süt yağı sebebiyle zengin bir enerji kaynağı olan tereyağı tüketiminin çocukların sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirtti. Annelere bir dilim ekmeğin üzerine sürdükleri tereyağını çocuklarına yedirmelerini tavsiye eden Uysal, "Tereyağı, A vitamini başta olmak üzere D, E ve K vitaminlerini de içeren değerli bir besin" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tereyağı, iyi bir A vitamini deposu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN