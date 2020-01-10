Tilki rezaleti!

Şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya’nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı’nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine polis merkezinde ifade verdi

Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi. Şarkıcı Aleyna Tilki, THY'nin saat 12.40'taki tarifeli seferiyle Milano'ya gitmek üzere dün sabah İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet işlemlerini yaptıran genç popçu, pasaporttan geçti. X-ray kontrolleri için güvenlik noktasına gelen Aleyna Tilki, iddialara göre burada bir yolcu ile tartışmaya başladı.

UÇUŞUNU İPTAL ETTİ

Tilki'nin bu sırada bir özel güvenlik görevlisine de hakaret ettiği öne sürüldü. Yolcu ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine Aleyna Tilki,

havalimanında bulunan polis merkezine götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından ünlü şarkıcı güvenlik önlemleri altında polis merkezinden çıktı. Tilki'nin, 12.40'taki Milano'ya gideceği uçağı kaçırdığı, bir sonraki Milano uçağına ise bilet almasına rağmen iptal ettirdiği ve İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.