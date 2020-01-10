Yenidoğan sarılığında şekerli su vermeyin!

HAYATIN ilk 28 günlük dönemi 'Yenidoğan' olarak nitelendiriliyor ve bu dönem özel bir bakım gerektiriyor. Hiç kuşkusuz her anne ve baba, üzerine titredikleri bebeklerinin sağlıklı gelişimi için en mükemmelini yapmaya çalışıyor. Ancak dikkat! Masum sanılan bazı geleneksel davranışlar yarar sağlamadıkları gibi, bebekte geri dönüşü olmayan kalıcı problemlere neden olabiliyor, hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor!

HAYATIN ilk 28 günlük dönemi 'Yenidoğan' olarak nitelendiriliyor ve bu dönem özel bir bakım gerektiriyor. Hiç kuşkusuz her anne ve baba, üzerine titredikleri bebeklerinin sağlıklı gelişimi için en mükemmelini yapmaya çalışıyor. Ancak dikkat! Masum sanılan bazı geleneksel davranışlar yarar sağlamadıkları gibi, bebekte geri dönüşü olmayan kalıcı problemlere neden olabiliyor, hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor!

TIBBİ TEMELİ HİÇ YOK

ACIBADEM Fulya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İmre Gökyar, "Örneğin; sarılığı önlemek için şekerli su içirebiliyorlar. Bu bilginin hiçbir tıbbi temeli yok aslında. Üstelik toplumdaki yaygın inanışın aksine şekerli su faydalı olmadığı gibi, nadiren de olsa su zehirlenmesine yol açabiliyor" dedi. "Her yeni doğan bebek sararabiliyor. Ne şekerli su ne de bebeği baştan ayağa sarı kıyafetler ve bezlerle sarmak buna engel olabilir" diyen Gökyar, sözlerine şöyle devam etti: Sarılık genellikle ilk 7 gün yükselişte oluyor ve her gün azalarak kayboluyor. İlk hafta bilurubin değeri doktor tarafından sıkı takip ediliyor. Kan beyin bariyerini geçebilecek değere ulaşırsa fototerapi uygulanıyor.