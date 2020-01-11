‘Guguk Kuşu’ akıl hastanesinde!

Dünya sinemasının en değerli eserlerinden olan ‘Guguk Kuşu’, rollerine akıl hastanesinde hazırlanan tiyatrocularca sahnelenecek. İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncuları, bu amaçla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin kapısını çaldı

İzmir Devlet Tiyatrosu, Ken Kesey'in yazdığı "Kafesten Bir Kuş Uçtu" romanı ve bu romandan esinlenerek çekilen 5 Oscarlı "Guguk Kuşu" filmini, 2020 sezonunda tiyatro sahnesine taşıma kararı aldı. Filminde Jack Nicholson'un canlandırdığı McMurphy karakteriyle büyük ün kazanan ve akıl hastanesinde geçen hikayeye hazırlanmak isteyen oyuncular, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin kapısını çaldı.



'Guguk Kuşu' filminde McMurphy karakterini Jack Nicholson canlandırmıştı.



PROVALAR BAŞLADI

Hastane yönetiminin izniyle hastalarla görüşmeler yapan ekip, uzman doktorlardan da farklı hastalıklara ilişkin bilgi aldı. Tiyatrocular, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ndeki hazırlığın ardından, Karşıyaka Sahnesi'nde prova çalışmalarını başlattı. Rejisör Yunus Emre Bozdoğan, başrol olan McMurphy'nin aykırı karakterinin tutukluluktan kurtulmak için akıl hastası rolü yaptığını hatırlatarak, "Aykırı bir insan ve akıl hastanesindeki otoriter sisteme savaş açıyor. Bu savaşı kazanıp kazanmadığı ise eserin sonunda anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

SAHNE BORNOVA'DA

Guguk Kuşu'nun prömiyeri, 29 Ocak'ta, Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.