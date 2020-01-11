Hem lezzetli hem sağlıklı: Mor ekmek

12 yıllık araştırmalar sonucu; kırmızı meyve ve sebzeler posa bölümünden ayrıldı. Renk pigmentleri un haline getirildi, elde edilen undan ‘Mor ekmek’ yapıldı.

MOR ekmek, İstanbul Üniversitesi'nden İhsan Kaya ve ekibinin 12 yıllık çalışması sonucu ortaya çıktı. Kırmızı meyve ve sebzeler posa bölümünden ayrıldı. Renk pigmentleri un haline getirildi. Mor ekmek, Malatya ve Ankara'dan sonra İzmir'de de satışa sunuldu. Japonya'da, zorunlu olarak tüketilen ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan 'Mor ekmek', hem lezzetli hem de sağlıklı. Mor ekmek içerisinde barındırdığı mineraller sayesinde vücudu onarıcı bir etkiye sahip.



SAYISIZ FAYDASI VAR

■ Şeker düzeyini baskılar

■ Kalp damar hastalıklarına

■ Yüksek tansiyon

■ Böbrek yetmezliğine

■ Kol ve bacak uyuşmalarına

■ Diz ve kalça eklem ağrılarına

■ Erken yaşlanma ile başlayan unutkanlık gibi hastalıklara iyi gelir.