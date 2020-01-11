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Hem lezzetli hem sağlıklı:

Hem lezzetli hem sağlıklı: Mor ekmek
Giriş Tarihi: 11.1.2020

12 yıllık araştırmalar sonucu; kırmızı meyve ve sebzeler posa bölümünden ayrıldı. Renk pigmentleri un haline getirildi, elde edilen undan ‘’ yapıldı.

MOR ekmek, İstanbul Üniversitesi'nden İhsan Kaya ve ekibinin 12 yıllık çalışması sonucu ortaya çıktı. Kırmızı meyve ve sebzeler posa bölümünden ayrıldı. Renk pigmentleri un haline getirildi. Mor ekmek, Malatya ve Ankara'dan sonra İzmir'de de satışa sunuldu. Japonya'da, zorunlu olarak tüketilen ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan 'Mor ekmek', hem lezzetli hem de sağlıklı. Mor ekmek içerisinde barındırdığı mineraller sayesinde vücudu onarıcı bir etkiye sahip.


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Diz ve kalça eklem ağrılarına
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