HANDE Erçel'in annesi Aylin Erçel, geçtiğimiz yıl kansere yenilerek hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu, annesinin birinci ölüm yıldönümünde duygusal bir yazı kaleme aldı

HANDE Erçel'in annesi Aylin Erçel, geçtiğimiz yıl kansere yenilerek hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu, annesinin birinci ölüm yıldönümünde duygusal bir yazı kaleme aldı: Her gün daha da özlüyorum seni pudram... Her adımım sana biraz daha gurur vermek için, biraz daha yüzünü güldürmek için... Annem olduğun için çok şanslıyım!