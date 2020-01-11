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hafıza güçlendiriyor

Kabak çekirdeği hafıza güçlendiriyor
Giriş Tarihi: 11.1.2020

, halk arasında sevilen kuruyemişlerdendir. Bakır, çinko, magnezyum açısından zengindir.

KABAK meyvesinin içinin kurutulmasıyla elde edilen kabak çekirdeği, halk arasında sevilen kuruyemişlerdendir. Bakır, çinko, magnezyum açısından zengindir. Bulunması kolay, yemesi keyifli olan bu atıştırmalığın faydaları ise çok fazla... Beyin sağlığı için önemli besinlerden olan kabak çekirdeği bir avuç tüketildiğinde günlük çinko ihtiyacını karşılar ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca iltihaplanmayı azaltır. Hücreleri serbest radikallere karşı korur.
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