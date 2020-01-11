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Kataraktı önlemek için C vitamini

Kataraktı önlemek için C vitamini
Giriş Tarihi: 11.1.2020

, balık, taze sebze, meyveler ile et ve kapsayan tipi beslenmenin göz rahatsızlıklarını azalttığı kanıtlandı.

ZEYTİNYAĞI, balık, taze sebze, meyveler ile et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenmenin göz rahatsızlıklarını azalttığı kanıtlandı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Avrupa'nın farklı ülkelerinde 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre Akdeniz tipi beslenmenin yine yaşlanmayla birlikte görülen sarı nokta hastalığında da olumlu etkileri olduğunu söyledi. Asena, C vitamini açısından zengin narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli tüketilmesinin katarakt oluşumunun önüne geçtiğini de kaydetti.
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