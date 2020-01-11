Mücevherlere özel koruma!

KIYASIYA adını verdiği yepyeni şarkısıyla gündemde olan Burcu Güneş, yeni imajıyla konuşuluyor. Single fotoğrafları için Tayfun Çetinkaya'ya poz veren şarkıcı, taktığı mücevherlerle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

KIYASIYA adını verdiği yepyeni şarkısıyla gündemde olan Burcu Güneş, yeni imajıyla konuşuluyor. Single fotoğrafları için Tayfun Çetinkaya'ya poz veren şarkıcı, taktığı mücevherlerle sosyal medyada ilgi odağı oldu. İmajını pırlanta yüzük ve kolyelerle tamamlayan Güneş, 1 milyon TL değerindeki takıları için iki tane özel koruma tuttu. Korumalar, çalınmaması ve herhangi bir zarar görmemesi için fotoğraf çekimleri sırasında tam 8 saat boyunca mücevherlerin başında durdu.