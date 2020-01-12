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‘Hamdım, Piştim Yandım’ sahnede

‘Hamdım, Piştim Yandım’ sahnede
Giriş Tarihi: 12.1.2020

'DE faaliyet gösteren , geçtiğimiz gün Mevlana'yı anma kapsamında gösteri sergiledi. 'nde yapılan '" adlı gösteriye ilgi yoğundu.

İZMİR'DE faaliyet gösteren Sarı Zeybek Kültür Sanat Derneği, geçtiğimiz gün Mevlana'yı anma kapsamında gösteri sergiledi. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapılan 'Hamdım Piştim Yandım" adlı gösteriye ilgi yoğundu. İzmir'de yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan Mikrop Hikmet lakaplı Hikmet Durmuş da gösteride görev aldı. Şeffaf beyaz bir kağıt arkasında beliren silueti ile Mevlana'yı canlandırdı. Mikrop Hikmet, "İzmir'den tüm dünyaya hoşgörü mesajı vermek istedik" dedi.
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