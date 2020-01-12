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Hayatını yazdı

Hayatını yazdı
Giriş Tarihi: 12.1.2020

, hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' adlı kitabının tanıtımını önceki akşam Ulus'ta yaşadığı sitenin toplantı salonunda gerçekleştirdi

ŞARKICI Mustafa Sandal, hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' adlı kitabının tanıtımını önceki akşam İstanbul Ulus'ta yaşadığı sitenin toplantı salonunda gerçekleştirdi. Mustafa Sandal, "Kitabınızda eski eşiniz Emina Hanım'dan bahsettiniz mi?" sorusunu "Emina, iki çocuğumun annesi. Annemden sonra en kıymetli kadın benim için. Ona da yer verdim" şeklinde cevapladı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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