Yoğun bakımda!

Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün hastanede tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, yeniden hastaneye kaldırıldı

Evde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 234 gün hastanede tedavi gören, son olarak iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil, yeniden hastanelik oldu. Ünlü şovmen fenalaşarak İstanbul Maslak'taki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. İki beyin damarı birden tıkandığı için geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Erbil, taburcu olduktan sonra ilk kez konuşmuştu.

2020'DEN SAĞLIK DİLEMİŞTİ

Yaşam mücadelesi veren 62 yaşındaki Erbil, "Bir buçuk senedir hastanede yatıyorum. Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde hep işteydim. Bu yılbaşını ailemle birlikte geçirdim" ifadelerini kullanmıştı. "Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden. 2020'den önce sağlık, sonra neşe, mutluluk, en son da para diliyorum" diyerek de temennilerini dile getirmişti.



MUHSİNE HANIM'LA İKİ DEFA NİKAH KIYDI

MEHMET Ali Erbil, 1980'de ilk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı. Erbil'in bu evlilikten Sezin ismini verdiği bir kızı oldu. 1985'de boşandığı Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile bir kez daha evlendi ama yine yürümedi.



62 YAŞINDA, 3 ÇOCUK BABASI 5 KEZ EVLENDİ!

Kaçıklar' dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan, sinema filmlerinde de oynayan 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, hayli hızlı bir hayat yaşadı. Tam 5 kez evlendi, 3 çocuğu oldu. Ebru Cündübeyoğlu, Nefise Karatay, Özlem Yıldız gibi ünlü kadınlarla da aşk yaşadı.

KUMAR TUTKUSU ONU TÜKETTİ

YILLAR önce yaptığı bir röportajda "Kumar oynayarak deşarj oluyorum" diyen Mehmet Ali Erbil, bu tutkusu yüzünden maddi olarak büyük kayıplar yaşadı. Kumar oynamak için Kıbrıs ve ABD'ye giden ünlü şovmenin, bir gecede 900 bin dolar kaybettiği iddia edilmişti.



HALEN İYİ DOSTLAR

ERBİL daha sonra manken Nergis Kumbasar ile 1989'da evlendi. Ondan da Yasmin adını verdikleri kızı oldu. 1996 yılında boşandılar ama halen iyi dostlar.



SEDEF'LE 1.5 YILDA BİTTİ!

ERBİL dördüncü kez nikah masasına 2001'de oturduğunda bu kez yanında Sedef Altuntaş vardı. Ama bu evlilik de 1.5 yılda bitti.



ALİ SADİ BİLE YUVAYI KURTARAMADI

ERBİL son olarak (Beşinci) Tuğba Coşkun ile 2005'de evlenmişti. Ali Sadi adını verdikleri bir çocukları oldu. Ancak o bile bu yuvayı sürdürebilmek için yeterli olmadı. Mehmet Ali Erbil şu sıralar kimse ile evli değil.



NİŞANLANDILAR AMA...

NEFİSE Karatay ile nişanlanan Erbil, güzel mankenle evlilikten döndü.