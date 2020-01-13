39 derece ateşle sahneye çıktı

Geçtiğimiz hafta ağır gribal enfeksiyon geçiren şarkıcı Betül Demir, önceki akşam sahneye 39 derece ateşle çıktı. Sahne öncesinde serum takviyesi alarak ayakta duran Betül Demir "39 değil 59 dereceyle de yansam verdiğim sözü tutarım. Sahne bir sanatçının verilmiş en değerli ve kutsal sözüdür" şeklinde konuştu.