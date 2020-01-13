Her dilde Diva!

Sahne aldığı restoranın kulisinde bir yayınevi sahibini ağırlayan Bülent Ersoy, “Hayatınızı kaleme alıp her dilde yayınlamak istiyoruz. Çünkü siz yaşayan efsanesiniz” teklifine farklı yaklaştı...

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam İstanbul'da bir restoranda sahne aldı. Performansının yanı sıra altın payet ve Swarovski taşlarla işlenmiş sahne kostümüyle de şıklığını konuşturdu. Sahne sonunda Türkiye'nin en önemli yayınevlerinden birinin sahibini kulisinde ağırlayan Bülent Ersoy, önemli bir teklif aldı.



EZBERİNDE 52 BİN ESER VAR

Diva, "Hayatınızı kaleme alıp her dilde yayınlamak istiyoruz. Çünkü siz yaşayan bir efsane, ayaklı bir kütüphanesiniz. Dünya sizi tanımalı" sözleri karşısında cevabını Selahattin Pınar'ın Rast eseriyle verdi: Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ıstırap olur... Yazsaydım ben derdimin bir tekini, ciltlere sığmayan bir kitap olur... Teklifi reddeden Ersoy, TRT repertuvarındaki 52 bin eserin tamamını ezbere biliyorum. Onlarla yaşıyor, onları yaşatmaya çalışıyorum. Ama bu üstün vasfımı dahi konu edip paylaşmayı tercih etmem" diyerek konuya son noktayı koydu.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI